Підрив залізниці у Польщі: офіційно підтвердили, що на залізниці була закладена вибухівка

Підрив колії на польській залізниці, яка веде до України, здійснили шляхом підкладення вибухівки. На місці інциденту уже зібрали докази, які мають посприяти оперативному встановленню осіб зловмисників.

Про це йшлося під час спільної пресконференції кількох міністрів МВС, юстиції, інфраструктури та міністра-координатора з питань спецслужб країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Що зараз відомо про підрив колій у Польщі?

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що на одному залізничному маршруті сталися 2 диверсії. У селищі Міка, приблизно за 70 кілометрів від Варшави, вже встановили використання вибухового пристрою.

Поза всяким сумнівом можемо сказати, що спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничну колію,

– сказав він.