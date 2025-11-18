Підрив залізниці у Польщі: офіційно підтвердили, що на залізниці була закладена вибухівка

Підрив колії на польській залізниці, яка веде до України, здійснили шляхом підкладення вибухівки. На місці інциденту уже зібрали докази, які мають посприяти оперативному встановленню осіб зловмисників.
Про це йшлося під час спільної пресконференції кількох міністрів МВС, юстиції, інфраструктури та міністра-координатора з питань спецслужб країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
Що зараз відомо про підрив колій у Польщі?
Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський заявив, що на одному залізничному маршруті сталися 2 диверсії. У селищі Міка, приблизно за 70 кілометрів від Варшави, вже встановили використання вибухового пристрою.
Поза всяким сумнівом можемо сказати, що спрацював вибуховий пристрій, який пошкодив залізничну колію,
– сказав він.
Він заявив, що наявних доказів достатньо, щоб встановити причетних. Південніше на цій же лінії виявили ще два пошкодження: перерізану на 60 метрів електролінію та незаконно встановлений металевий затискач, який зрізали потяги.
За його словами, створили спеціальну слідчу групу з поліції, прокуратури та Агенції внутрішньої безпеки. Міністр з питань спецслужб Томаш Сємоняк підкреслив, що хочуть встановити не лише виконавців, а й замовників диверсій.
Припускають, що диверсії були скоєні на замовлення іноземних спецслужб. Польські слідчі від початку перебувають у контакті із західними союзниками. За такі диверсії зловмисникам загрожує від 10 років ув’язнення до довічного.
Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак повідомив, що диверсії сталися на колії №7 Варшава – Люблін, але завдяки уважності чергових і машиністів вдалося запобігти аварії. Колія функціонує, а ремонт біля Пулав і Дембліна триває.
Туск скликає надзвичайну зустріч комітету з нацбезпеки
Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що польська прокуратура розпочала розслідування актів диверсії терористичного характеру, що були скоєні в інтересах іноземної розвідки після актів диверсії.
Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про скликання 18 листопада позачергового засідання урядового комітету з питань безпеки за участю армійського командування, керівників спецслужб та представників президента.
Хоч він і не уточнив причину скликання комітету, проте глава польського уряду оголосив про це після того, як раніше у понеділок підтвердив, що залізничну колію на маршруті між Варшавою та Любліном пошкодив вибух.
Що цьому передувало?
-
Днями у Польщі машиніст поїзда повідомив про порушення інфраструктури. Залізнична спільнота Dyspozytura Trakcji показала фотографії, на яких видно вирваний метровий шматок рейки, до якого, ймовірно, був підведений дріт.
-
Згодом польська сторона повідомила, що інформація про спробу диверсії на колії підтвердилася. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, подібний акт саботажу направлений проти польської держави та її громадян.
-
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що спершу у Польщі мають з'ясувати всі деталі, зібрати докази. Лише після цього вони зможуть висунути звинувачення. Пошкодження колії не є критичними