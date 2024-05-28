"Бавовна" у Луганську: як окупанти використовували уражені об'єкти

У Луганську прилетіло в районі інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу. Зокрема, в районі аеродрому. Та останній – логістичний хаб ворога.

Про це 24 Каналу заявив авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що такі летовища можуть використовувати як аеродроми підскоку. Тобто, коли літак приземляється, довантажується або повертається туди після скиду авіабомб. До слова, вибухи у тимчасово окупованому місті пролунали ввечері 27 травня.

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"Це такий трохи логістичний хаб, де літак, наприклад, отримує додаткове обладнання або навіть може дозаправлятися. Треба такі місця вибивати, щоб ворог розумів, що будь-яке перебування його техніки там під прицільним ударом", – наголосив авіаексперт.

Храпчинський додав, що деякі західні ЗМІ пишуть про те, що російська РЕБ нібито суттєво впливає на можливості американських далекобійних ракет ATACMS. Однак це – прицільне влучання та доволі гарне виконання завдань.

Вибухи у Луганську: що відомо