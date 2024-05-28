"Хлопок" в Луганске: как оккупанты использовали пораженные объекты

В Луганске прилетело в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода. В том числе, в районе аэродрома. Последний – логистический хаб врага.

Об этом 24 Каналу заявил авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что такие аэродромы могут использовать как аэродромы подскока. То есть, когда самолет приземляется, догружается или возвращается туда после сброса авиабомб. К слову, взрывы во временно оккупированном городе прогремели вечером 27 мая.

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"Это такой немного логистический хаб, где самолет, например, получает дополнительное оборудование или даже может дозаправляться. Надо такие места выбивать, чтобы враг понимал, что любое пребывание его техники там под прицельным ударом", – отметил авиаэксперт.

Храпчинский добавил, что некоторые западные СМИ пишут о том, что российская РЭБ якобы существенно влияет на возможности американских дальнобойных ракет ATACMS. Однако это – прицельное попадание и довольно хорошее выполнение задач.

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