Об этом 24 Каналу заявил авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что такие аэродромы могут использовать как аэродромы подскока. То есть, когда самолет приземляется, догружается или возвращается туда после сброса авиабомб. К слову, взрывы во временно оккупированном городе прогремели вечером 27 мая.
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"Это такой немного логистический хаб, где самолет, например, получает дополнительное оборудование или даже может дозаправляться. Надо такие места выбивать, чтобы враг понимал, что любое пребывание его техники там под прицельным ударом", – отметил авиаэксперт.
Храпчинский добавил, что некоторые западные СМИ пишут о том, что российская РЭБ якобы существенно влияет на возможности американских дальнобойных ракет ATACMS. Однако это – прицельное попадание и довольно хорошее выполнение задач.
Взрывы в Луганске: что известно
- Во временно оккупированном Луганске вечером 27 мая прогремел ряд мощных взрывов. Их слышали по всему городу. Вспыхнул пожар. Над домами поднялся дым. Россияне отчитались якобы о "работе ПВО".
- Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода. Он добавил, что оккупанты не покажут последствия ударов. Это будет свидетельствовать о существенных потерях среди авиации захватчиков.
- Местные рассказали, что удар был по территории Луганского авиационного ремонтного завода. С начала полномасштабной войны там базировались вражеские силы – в частности, были вертолеты.
- К слову, украинские военные уже били ракетами ATACMS по авиационному ремонтному заводу и аэродрому бывшего Луганского высшего авиационного училища. Это было в октябре 2023-го года.