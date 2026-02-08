У Брянській області Росії прилетіло по великій підстанції "Новобрянська"

У Брянській області була уражена підстанція "Новобрянська". Вона має потужність 750 кіловат.

Які наслідки очікують росіян через пошкодження підстанції "Новобрянська"?

Невідомо що прилетіло по підстанції "Новобрянська" у Брянській області Росії. Вона має потужність 750 кіловат.

Підстанція "Новобрянська" – ключовий елемент магістральної електромережі регіону. Пошкодження об'єкта загрожує спричинити перевантаження суміжних ПС та дестабілізували енергосистему. На суміжних територіях можуть застосовувати аварійні відключення світла.

Атаку підтвердив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.



Власне, ввечері 7 лютого російські ЗМІ повідомляли про блекаут у Бєлгороді, який теж залежить від підстанцій у Брянській області.

Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що область атакували ракети "Нептун" та HIMARS ЗСУ. Під ударами були 7 муніципальних утворень, виникли проблеми з електро- і теплопостачанням.

У Вигоничському районі, за його словами, двоє людей постраждали. Пошкоджені нібито житлові будинки, адміністративна будівля і церква.

Зазначимо, що ввечері 7 лютого у Росії була під атакою низка об'єктів енергетики у різних регіонах.

Зеленський прокоментував удари по російській енергетиці