Після ударів по заводу, що виробляє "Шахеди" у Єлабузі, там запроваджують посилені заходи безпеки. У районі зустрічаються блокпости, де перевіряють транспорт та документи, вміст телефонів тощо.

На самому заводі посилений пропускний режим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "АТЕШ".

Як Росія намагається убезпечити завод "Шахедів" у Єлабузі?

Джерела "АТЕШ", зокрема серед робітників заводу, розповідають про посилені заходи безпеки у регіоні після атак безпілотників СБУ.

По всьому району встановлені мобільні блокпости: перевіряються автомобілі та автобуси, проводиться повний огляд, звіряються документи, а за потреби вміст телефонів та інших носіїв інформації,

– зазначають у "АТЕШ".

На самому заводі ввели посилені перевірки персоналу та обмежили доступ до окремих зон виробництва.

Росія вимушена витрачати більше ресурсів на контррозвідувальну та контрдиверсійну боротьбу. Це вказує також на паніку всередині режиму.

