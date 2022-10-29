Не могла бути провокація Росії, – військовий експерт пояснив особливості вибухів у Севастополі

Внаслідок вибухів уранці 29 жовтня в Севастополі були пошкоджені декілька кораблів, зокрема, флагман Чорноморського флоту. Малоймовірно, що це могла бути провокація самої Росії.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що втрата хоча б одного корабля сильно б'є по Чорноморському флоту.

Зверніть увагу "Радше бойові дельфіни": Мусієнко прокоментував російські версії вибуху в Севастополі

Якою була операція в Севастополі

Світан зазначив, що атака, яка була здійснена у Севастополі, дуже добре відпрацьована та прорахована людьми, що її готували. Найімовірніше, вона була багаторівневою.

За його словами, там була повітряна складова, тобто це БПЛА або ракети типу HARM, тому що були знищені радіолокатори, зокрема, й на кораблях. Також була надводна атака. Мовиться про безпілотники типу бойових глісерів.

Військовий експерт не виключає того, що були ще й підводні безпілотники, оскільки було заявлено про пошкодження так званої сітки, яка їх уловлює.

Це може бути трирівнева або чотирирівнева атака – підводна, надводна, повітряна й ракетна одночасно чи дві або три з цих площин,

– наголосив Світан.

Він зазначив, що такого рівня атаки довго прораховуються та готуються. Поки що ніхто не заявив про причетність до її виконання. Ця атака була приблизно такоє ж, коли декілька місяців тому вдарили ракетами по аеродрому Саки в Криму.

Це привід для Росії вийти із зернової угоди

Світан наголосив, що атака була успішною, оскільки декілька кораблів були щонайменше пошкоджені. Один із них – це флагман, який є носієм 8 "Калібрів" та був стартовим майданчиком для ракет, що вже декілька місяців знищують українську інфраструктуру та вбивають наших людей.

На його думку, ця атака була одним із приводів для виходу росіян із зернової угоди. Тобто вони вичікували, коли з'явиться якась підстава, адже Путіну треба вийти з угоди до 15 листопада. Глава Кремля хоче, щоб його вмовляли далі її продовжувати.

Тобто йому потрібен хоч якийсь козир, хоч якийсь предмет розмови на G20 й узагалі, щоб з ним хтось про щось міг принаймні говорити,

– пояснив Світан.

За його словами, якби не було цієї атаки, то найближчим часом вони самі підірвали б, наприклад, якийсь корабель та заявили про вихід із зернової угоди.

Світан розповів особливості вибухів у Севастополі та припустив, чи стоїть за ними Росія: дивіться відео

Чи це могла бути провокація Росії

Світан зауважив, що для самоатаки та провокації ця операція є занадто масштабною. З боку росіян операцію такого рівня ніхто б не проводив, як і щодо знищення Кримського мосту.

Це не могла бути провокація Росії для того, щоб приурочити до виходу із зернової угоди. Вони б знайшли щось інше,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

На його думку, це не могла бути операція російських спецслужб, оскільки вона призводить до дуже великих втрат російської армії як мінімум у логістиці.

Він наголосив, що втрата бойових кораблів, особливо після потоплення "Москви", є дуже болісною для росіян. Адже жоден корабель не може зайти в Чорне море через те, що Туреччина зараз не дає цього зробити. Тому та група кораблів, яка є в Чорному морі, – кінцева за кількістю, а втрата хоча б одного корабля сильно б'є по Чорноморському флоту.

Більше про вибухи у Севастополі 29 жовтня