У ніч на 15 серпня у російському місті Сизрань чули серію вибухів. Місцеві кажуть, що там могло прилетіти по нафтопереробному заводу.

Влада поки вибухи не коментує, однак в соцмережах активно розповідають деталі, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи в Сизнані?

Вночі 15 серпня жителі Сизнані, що в Самарській області, чули вибухи. Місцеві пишуть, що їх було щонайменше 10. Ймовірно, невідомі дрони атакували місцевий нафтопереробний завод. Після чого там спалахнула пожежа. Відповідні кадри оприлюднили у мережі. Росіяни традиційно кажуть про нібито збиття безпілотників.

Сизранський НПЗ – один із найбільших у системі "Роснафти" та ключовий для південного Поволжя.



Наслідки вибухів у російській Сизрані / Фото росЗМІ

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня підрозділи Сил безпілотних систем, ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ "Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка"). Він забезпечує російську армію нафтопродуктами. Внаслідок влучання дронів на заводі спалахнули сильні пожежі. Наслідки удару уточнюють.