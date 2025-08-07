У Волгоградській області Росії вночі 7 серпня скаржилися на вибухи. Під атакою опинилися залізничні станції.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Волгоградську область?

В ніч проти 7 серпня росіяни заявляли про атаку безпілотників на місто Суровикіно, що у Волгоградській області. Вказувалося, що через атаку невідомих дронів в аеропорту Волгограду вводили план "Килим".

Росіяни також бідкалися через проблеми зі світлом в Червоноармійському районі міста.

Ворожі телеграм-канали заявляли, що у Суровикіному на залізничній станції виникла пожежа. Невдовзі там вказали, що губернатор Волгоградської області заявив про атаку на 2 залізничні станції за ніч.

Так, він заявив про "відбиття атаки на об'єкти на території Волгоградської області". Водночас він повідомив, що на залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі, а на залізничній станції Максима Горького працюють сапери "з уламками ліквідованого БпЛА".

Атака на Волгоградську область: дивіться відео

До слова, ніч проти 7 серпня видалася і для Краснодарського краю Росії неспокійною. Місцеві заявляли про пожежу на НПЗ після атаки дронів. Російські телеграм-канали зранку також писали, що у Слов'янську-на-Кубані горить військова частина 61661.