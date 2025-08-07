В Волгоградской области России ночью 7 августа жаловались на взрывы. Под атакой оказались железнодорожные станции.

Что известно об атаке на Волгоградскую область?

В ночь на 7 августа россияне заявляли о атаке беспилотников на город Суровикино, в Волгоградской области. Указывалось, что из-за атаки неизвестных дронов в аэропорту Волгограда вводили план "Ковер".

Россияне также жаловались из-за проблем со светом в Красноармейском районе города.

Вражеские телеграмм-каналы заявляли, что в Суровикино на железнодорожной станции возник пожар. Вскоре там указали, что губернатор Волгоградской области заявил об атаке на 2 железнодорожные станции за ночь.

Так, он заявил об "отражении атаки на объекты на территории Волгоградской области". В то же время он сообщил, что на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, а на железнодорожной станции Максима Горького работают саперы "с обломками ликвидированного БпЛА".

К слову, ночь на 7 августа выдалась и для Краснодарского края России неспокойной. Местные заявляли о пожаре на НПЗ после атаки дронов. Российские телеграмм-каналы утром также писали, что в Славянске-на-Кубани горит воинская часть 61661.