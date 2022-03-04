Від бойових дій на Харківщині загинуло вже 188 людей, серед них – 5 дітей
Джерело:Нацполіція
Відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – 5 дітей.
Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.
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Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадянина, зокрема 5 дітей. Цинізму окупантів немає меж.
Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.Увага! З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 19 зловмисників.
Загинули й військовослужбовці
З 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:
- 35 військових Збройних сил України;
- 4 поліцейських;
- 6 нацгвардійців;
- 4 співробітники Державної прикордонної служби;
- 2 – Харківського національного університету повітряних сил;
- 1 – Служби безпеки України;
- а також 14 бійців територіальної оборони.
Військові і правоохоронці 24/7 протидіють ворогу та захищають український народ,
– зазначили у Нацполіції.
Вони також затримали:
- 12 російських військовослужбовців;
- 2 посібники ДРГ;
- один підозрюваний в умисному вбивстві;
- а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
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