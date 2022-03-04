Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у прямому ефірі телеканалу "Верховна Рада" підтвердив, що є велика кількість загиблих серед цивільних.

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Зокрема, щонайменше 18 дітей загинули у лікарнях після обстрілів окупантів.

І досить багато людей гине ще під завалами, зокрема у школах, дитячих садках та лікарнях, які безжально розстріляли терористи,

– заявив міністр.

Повну статистику про загиблих від війни українців Ляшко відмовився коментувати. Мовляв, він має лишу інформацію про тих, хто надходить до лікарень.

Додамо, що за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів. Про це повідомили в Офісі Президента.

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