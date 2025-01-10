Киянин розповів, що, почувши дивний звук, одразу сховався у вбиральню, куди вийшов до того. Пошкоджень зазнала його автівка Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Киянин про нічну атаку на столицю

Киянин Євген зауважив, що під час повітряної тривоги прокинувся та пішов до вбиральні. Після цього почув дивний звук, що наближався до його будинку.

Я й повернувся назад у вбиральню. Виявилось, не дарма,

– сказав він.

Поруч з будинком на вулиці внаслідок атаки пошкоджень зазнав його автомобіль. В авто вибиті вікна, понівечений капот і радіатор. Євген обмотав свою машину стрейч-плівкою, щоб хоч якось вберегти її від дощу.

До слова, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у будинках Солом'янського району столиці пошкоджено вікна, ушкоджень зазнали також 6 авто. На місці вже працюють відповідні служби.

Нагадаймо, що сили ППО почали працювати у самому Києві о 02:09. Потім можна було ще раз почути вибухи у столиці – після 5 ранку.

Повітряна тривога в області почала лунати о 00:24. О 00:41 у Київській ОВА повідомили про роботу сил ППО.