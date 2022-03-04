За його словами, війна – це велике горе. І втрати жє не лише серед військових, а й мирних мешканців.
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Резніков додав, що для України люди – найцінніше, це і відрізняє нас від Росії.
Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти,
– каже Резніков.
Тому міністр оборони сподівається, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів.
Резніков наголосив, що є втрати серед наших воїнів. "Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя", – підтвердив міністр.
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