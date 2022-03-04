По его словам, война – это большое горе. И потери же не только среди военных, но и мирных жителей.

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Резников добавил, что для Украины люди – самое ценное, это и отличает нас от России.

Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети,

– говорит Резников.

Поэтому министр обороны надеется, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров.

Резников подчеркнул, что есть потери среди наших воинов. "Они бьются как киборги, но в груди – живое сердце. Каждый из них будет почтен как герой", – подтвердил министр.

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