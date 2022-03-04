Наши защитники захватили несколько машин со снарядами к РСЗО, которыми оккупанты обстреливают наши мирные города. Об этом сообщил Министр Обороны Алексей Резников 4 марта.

Обратите внимание Враг потерял 9166 военных в войне в Украине

В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило едва ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК,

– говорится в сообщении.

Резников отмечает, что все эти снаряды вернутся в сторону врага. Известно, что оккупанты потеряли более 9 тысяч военных.

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