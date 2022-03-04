Такое количество оккупантов погибли в период с вторжения России в Украину 24 февраля до утра 4 марта. Также в Генштабе обнародовали информацию о количестве утраченного врагом оружия и военной техники.

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Потери России по состоянию на 4 марта

Как отметили в ведомстве, все данные уточняются. Их подсчет усложняют интенсивные боевые действия. По информации украинских военных, противник потерял:

танков – 251;

боевых бронированных машин – 939;

артиллерийских систем – 105;

РСЗО – 50;

средств ПВО – 18;

самолетов – 33;

вертолетов – 37.

Кроме того, враг потерял 404 автомобиля, 2 легких скоростных катера. Также украинским военным удалось уничтожить 60 цистерн с ПММ, а также 3 БПЛА оперативно-тактического уровня.



Враг теряет свое оружие / Фото Генштаба

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