"The New Orc Times": мережа захейтила відоме ЗМІ через підігрування пропаганді Кремля

У мережі прокотилася хвиля обурення через американське видання The New York Times. ЗМІ звинувачують у підігруванні російській пропаганді щодо війни проти України.

У соцмережі X (раніше Twitter) видання The New York Times назвали "The New Ork Times", обігравши слово "орк", яке було популярним визначенням російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення.

Подробиці скандалу

Хвиля мемів почалася після статті The New York Times про недовіру українців до національного телемарафону та "українську пропаганду".

До медіа почали ставити запитання, чи планує воно писати щось про ракети "Кинджал", які Росія останніми днями спрямовує у житлові будинки українців.

Також у мережі почали висміювати діяльність одного з авторів The New York Times Івана Нечепуренка, який днями видав цілу статтю про "обстріл Бєлгорода" і загалом полюбляє писати про Путіна та російських активістів.

Виявилося, що ще минулого літа один з українських користувачів назбирав ціле пропагандистське портфоліо Нечепуренка.

Тепер у соцмережі X активно звинувачують у підіграванні російській пропаганді.

Наразі хештег #NewOrcTimes вже вивели в тренди. За допомогою штучного інтелекту користувачі генерують зображення, на якому орк читає відоме усім видання.

Чому багатьох обурює діяльність The New York Times