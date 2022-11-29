Відчуття провини та стресу під час війни: психотерапевт пояснив почуття українців

Відчувати провину і стрес під час війни абсолютно нормально. Просто треба намагатись продовжувати жити навіть в умовах війни.

Таку думку 24 каналу озвучив психотерапевт Павло Рубан. Раніше повідомлялось про адаптацію людей до війни і їхні реакції.

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Психологічний тиск на українців

Рубан розповів, що росіяни завжди ведуть війну з елементами психологічного тиску. Ядерний шантаж тощо спрямовані на те, щоб створити в українців відчуття постійного страху. Його можна подолати, давши відповідь собі на запитання "Чи знаю я що робити в тому чи іншому випадку?".

Цього закидування в наш інформаційний простір буде ще багато. Вони направлені на зниження нашого морального й бойового духу. Москва хоче, щоб у нашій голові постійно була картина апокаліпсиса, щоб ми постійно про це говорили, думали, аби воно нам снилось. Так працює пропаганда,

– зазначив Рубан.

Українське суспільство різне

Він продовжив, що українське суспільство різне, й це добре, кожен з нас може по-різному реагувати на ті чи інші події. Порада для всіх – треба продовжувати вчитись, розвиватись, любити, жити. Саме за це воюють наші захисники й захисниці, аби ми тут могли жити нормальним життям.

"Кожен має право на щастя, це нормально. Я хочу бути щасливим навіть у рамках війни. Я хочу дивитись фільми, читати книжки, я не можу бути постійно у процесі стресу", – зауважив психотерапевт.

Почуття сорому – це нормально

За його словами, почуття сорому під час війни – це нормально. Не кожен з нас воює в окопі, але кожен з нас воює на своєму місці. Відчувати сором при поході в театр тощо, коли є розуміння, що хлопці в окопах – нормально.

Ми всі хочемо бути причетними до війни, тому й відчуваємо сором,

– наголосив Рубан.

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Психопортрет агресивних представників "днр" і "лнр"

Повідомляється, що найагресивнішими на фронті серед окупантів є представники так званих "лнр" і "днр". Як зазначив Рубан, вони 8 років жили в умовах тотальної російської пропаганди. Крім того, вони вважають, що їх усі образили й кинули, зокрема, обіцяного від Росії Едему немає.

"Для маргіналізованої особистості нині – зірковий час. Така особистість може відчути свою значущість, важливість. Мовляв, я не гопнік-алкоголік, а борець з фашизмом", – підкреслив психотерапевт.

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