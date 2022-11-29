Відчуття провини та стресу під час війни: психотерапевт пояснив почуття українців
Відчувати провину і стрес під час війни абсолютно нормально. Просто треба намагатись продовжувати жити навіть в умовах війни.
Таку думку 24 каналу озвучив психотерапевт Павло Рубан. Раніше повідомлялось про адаптацію людей до війни і їхні реакції.
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Психологічний тиск на українців
Рубан розповів, що росіяни завжди ведуть війну з елементами психологічного тиску. Ядерний шантаж тощо спрямовані на те, щоб створити в українців відчуття постійного страху. Його можна подолати, давши відповідь собі на запитання "Чи знаю я що робити в тому чи іншому випадку?".
Цього закидування в наш інформаційний простір буде ще багато. Вони направлені на зниження нашого морального й бойового духу. Москва хоче, щоб у нашій голові постійно була картина апокаліпсиса, щоб ми постійно про це говорили, думали, аби воно нам снилось. Так працює пропаганда,
– зазначив Рубан.
Українське суспільство різне
Він продовжив, що українське суспільство різне, й це добре, кожен з нас може по-різному реагувати на ті чи інші події. Порада для всіх – треба продовжувати вчитись, розвиватись, любити, жити. Саме за це воюють наші захисники й захисниці, аби ми тут могли жити нормальним життям.
"Кожен має право на щастя, це нормально. Я хочу бути щасливим навіть у рамках війни. Я хочу дивитись фільми, читати книжки, я не можу бути постійно у процесі стресу", – зауважив психотерапевт.
Почуття сорому – це нормально
За його словами, почуття сорому під час війни – це нормально. Не кожен з нас воює в окопі, але кожен з нас воює на своєму місці. Відчувати сором при поході в театр тощо, коли є розуміння, що хлопці в окопах – нормально.
Ми всі хочемо бути причетними до війни, тому й відчуваємо сором,
– наголосив Рубан.
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Психопортрет агресивних представників "днр" і "лнр"
Повідомляється, що найагресивнішими на фронті серед окупантів є представники так званих "лнр" і "днр". Як зазначив Рубан, вони 8 років жили в умовах тотальної російської пропаганди. Крім того, вони вважають, що їх усі образили й кинули, зокрема, обіцяного від Росії Едему немає.
"Для маргіналізованої особистості нині – зірковий час. Така особистість може відчути свою значущість, важливість. Мовляв, я не гопнік-алкоголік, а борець з фашизмом", – підкреслив психотерапевт.
Ситуація на фронті: останні новини
- В Інституті вивчення війни припускають, що за декілька тижнів темпи бойових дій, зокрема на Сході, можуть зрости. Проте для цього потрібний ряд умов.
- Якби не мобілізація в Росії, то, можливо, український контрнаступ на Харківщині не зупинився б і пішов би ще далі на Луганщині. Зараз є два перспективних напрямки, де можна було б завдати удару окупантам.
- Військові аналітики активно обговорюють потенційні сценарії розвитку подій на фронті. Без сумніву, різні варіанти подій моделюють і в Генштабі, але про них, зі зрозумілих причин, звісно ж нічого не відомо.