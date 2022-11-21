Так, це можна відстежити в соцмережах після інформації про прильоти по якихось об'єктах або роботу протиповітряної системи. Про це 24 каналу розповів психотерапевт Спартак Суббота.

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Після вибухів кількість донатів зростає на 700%

Психотерапевт зауважив, що люди й далі продовжують боятися ракетних атак, небезпеки тощо, але розуміють, що треба продовжувати жити. Крім того, наразі українці здебільшого відчувають не так страх, як лють.

Лють відрізняється від примітивної агресії, тобто звичайного гніву, де людина відчуває несправедливість. Тут вже люди розуміють, як треба діяти й лють є направленою. Зазвичай лють має певний вектор, тобто люди розуміють проти кого (відчувають її – 24 канал), як її проявляти й що вони можуть робити,

– повідомив Суббота.

За його словами, це відстежується за динамікою росту донатів після того, як українці зіштовхуються з проблемою вибухів. Так, кількість донатів збільшується на 700%.

"Тобто кожного дня нормально донатять, але після того, як влучила ракета або її ППО збила на 700% (зростає кількість донатів – 24 канал). Тобто, в 7 разів ростуть донати, і це тримається кілька днів", – підкреслив психотерапевт.

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Спартак Суббота розповів, що наразі в країні немає серйозних проблем з ПТСР у громадян. За його словами, є проблеми з розладами адаптації, але це можна побороти з часом.

Наша нація буде здоровішою після війни, ніж росіяни до війни. У нас зросте стресостійкість, тому що ми більше стикаємося з проблемами й можемо їх бороти,

– додав психотерапевт.

Він пояснив, що у людей є три стадії адаптаційного синдрому, і якщо українці "нормально пройдуть" другу стадію й адаптуються, а саме стадію опору, то "далі буде вже значно легше".

"Люди будуть не такі вразливі. Зараз вони не так бояться й адаптувалися. Українці загалом стали патріотичнішими в дуже доброму сенсі, більш готовими когось підтримати, терплячішими та менш конфліктними. Ми стаємо як нація ще кращими. Проблеми будуть, але не треба все "катастрофізувати", – підсумував Суббота.