Одним із найпопулярніших прогнозів подальшого просування ЗСУ є посилення тиску на півночі Луганщини. Військову ситуацію на фронті та ймовірні сценарії проаналізував Станіслав Безушко на платформі IQ.

До теми Росіяни втрачають віру у здатність армії втримати окуповану частину Запорізької області, – ISW

Сценарій №1: чому він є ризикованим

Мовиться про прорив оборони росіян на півночі Луганської області та подальше просування в бік Луганська. За словами автора, ландшафт для цього там буде лише сприяти. Прорив оборони біля Луганська, обхід Донецька та вихід на Маріуполь з подальшим просуванням на південь України й захід в Крим. Паралельно може посилюватись тиск у бік Мелітополя.

В чому полягають основні ризики Такий сценарій диктує ландшафт, лінія оборони росіян, розташування логістичних маршрутів, насиченість фронту та дії Сил оборони під час звільнення інших територій. Проте, найпростіший не означає реалістичніший. Автор припускає, що такий варіант просування насправді є дуже ризикованим. Його описують, виходячи з даних попередніх боїв, коли російський фронт після атак ЗСУ починав сипатись. Але росіяни теж враховують досвід боїв цієї війни та міняють підхід до організації своєї оборони.



У випадку прориву до Луганська і далі, Сили оборони можуть опинитися в оперативному оточенні, затиснуні між російськими військами біля Донецької міської агломерації та територією Росії. Це оточення може дуже легко перетворитись в котел, якщо з території Росії в тил зайде вороже угруповання військ.

ЗСУ можуть бити в напрямку Мелітополя і навіть Маріуполя з Бердянськом

Менші відстані, менше ризику потрапити в оперативне оточення, відсутність розгалуженої логістичної мережі окупантів та менше опорних пунктів росіян дозволить "розрізати" їхню оборону і знищити частинами. Загнати в Крим і за Маріуполь. І вже тоді вдарити в напрямку Луганська та Донецька.

Зверніть увагу! Якщо українське керівництво і командування вже схвалили остаточне рішення повертати Крим НЕ дипломатичним шляхом, то наступною ціллю, після Мелітополя, може бути саме звільнення півострова. Там буде простіше ніж у Донецьку відрізати російську логістику та фактично взяти в оперативне оточення Крим. І це не фантазія, а реальність, яку зараз творять Сили оборони.



Звичайно, що на папері все виглядає легко та швидко. Проте реальність інша. Все буде залежати від оперативної ситуації та наявних сил і засобів. наголошує автор.