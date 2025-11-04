Блекаут у Росії: понад 16 тисяч жителів Курщини залишилися без світла після атаки БпЛА
- Атака ввечері 3 листопада пошкодила електропідстанцію в Рильську, аварійні відключення світла запровадили для понад 16 тисяч жителів трьох районів Курської області.
- Також 4 листопада постраждала підстанція в слободі Білій Біловського району, світло вимикали в 7 населених пунктах.
Увечері понеділка, 3 листопада, невідомі дрони вкотре атакували територію Курської області. Через пошкодження електропідстанції для росіян запровадили аварійні відключення.
Без світла залишилися понад 16 тисяч споживачів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на губернатора Олександра Хінштейна.
Що відомо про блекаут на Курщині?
Тепер російська влада скаржиться на удари по енергетичній інфраструктурі країни-агресорки. Цього разу внаслідок дронового удару постраждала електропідстанція в Рильську.
Аварійні відключення світла запровадили у трьох районах Курщини – Рильському, Глушківському та Коренівському. Без електроенергії залишилися понад 16 тисяч споживачів.
Окрім того, вранці 4 листопада губернатор області повідомив про атаку безпілотника на підстанцію в слободі Білій Біловського району. На трансформаторі загорілися запобіжники, тож 7 населених пунктів муніципалітету також поринули в темряву.
До слова, якщо в Рильську і Біловському районі електропостачання вже відновили, то Рильський, Глушківський та Коренівський райони й досі чекають своєї черги.
Цікаво! Ексклюзивно для 24 Каналу військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп звернув увагу на системні українські атаки по енергетиці Росії як спроби чинити тиск. Експерт наголосив, що країна-агресорка вперше зіштовхується з подібними ризиками.
Де також лунали вибухи вночі 4 листопада?
- Окрім Курської області, на атаку скаржилися жителі Воронезької області. Зокрема, понад 10 вибухів пролунало над Борисоглібськом, у небі бачили спалахи.
- Іще 12 вибухів прогриміло над Кстово Нижньогородської області. Там нібито спалахнула пожежа на НПЗ, а в аеропорту Нижнього Новгорода запроваджували тимчасові обмеження.
- Також гучно було у Фролово Волгоградської області, де могла постраждати підстанція. У місті зникло світло та почалися проблеми зі зв'язком.