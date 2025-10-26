Вже на фініші: коли споживачам у Львові відновлять водопостачання

Зранку 26 жовтня у Львові завершилися роботи із заміни аварійної ділянки магістрального водогону. Фахівці розпочали поетапний запуск водозаборів Західної групи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівводоканал.

Дивіться також Львів 3 доби частково без води: у водоканалі пояснили труднощі ліквідації нового витоку

Що відомо про завершення робіт на водогоні у Львові?

Вже о 10:00 26 жовтня фахівці Львіводоканалу встановили нову трубу та перевірили її. Усі ці дії дозволили переконатися, що можна розпочати процес подачі води. Наразі система поступово наповнюється, із контрольним стравленням повітря, щоб забезпечити стабільний тиск і чистоту води у мережі.

Спустошені магістралі мають довжину понад 30 кілометрів, а тому для надходження води всім споживачам потрібен час. Спеціалісти прогнозують, що якщо не буде нових пошкоджень, то всі львів'яни будуть з водою приблизно об 23:00 – 00:00.

До того ж Львівоболенерго цілодобово моніториь стан системи та параметри тиску, щоб подача води у всі райони міста відновилася без ускладнень.

Де у Львові та громаді набрати води?

Жителі, в яких досі немає води, можуть отримати її за такими адресами:

вулиця Залізнична, 19;

вулиця Золота, 26;

Брюховичі – вокзал;

вулиця Братів Міхновських, 33;

вулиця Шевченка, 60;

Рясна-Руська – вул. Малинова, 11 – 21;

вулиця Ожинова – Біберовича;

Рудно – вул. Огієнка;

вулиця Шевченка, 17 – 19 ("Британія").

Ємності для набору води (три кубічних метри) розташовані на:

вулиця Величковського, 34 – 36;

вулиця Величковського, 50;

вулиця Шевченка, 388;

вулиця Шевченка, 348а (район 350);

вулиця Повітряна – Озерна;

вулиця Повітряна, 92;

вулиця Роксоляни, 57;

вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Також для громадян доступні водорозбірні пристрої на гідрантах на вулицях:

Турянського, 19;

Яцкова, 18;

Марка Вовчка, 41;

Морозенка – Одеська;

Широка, 83.

Що відомо про проблеми з водою у Львові?