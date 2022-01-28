"Відкриває очі, хоче розмовляти": лікарі розповіли про стан дівчини, яку важко поранив Рябчук

Жанна Шарова, яку 27 січня поранив нацгвардієць Артем Рябчук, опритомніла у реанімації. Серед усіх постраждалих дівчина була у найважчому стані.

В обласній лікарні імені Мечникова розповіли, що стан Шарової дає підстави для оптимізму. Водночас з прогнозами медики наразі обережні.

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Шарова – підключена до апарату ШВЛ. Дівчині вже краще. Їй перелили 4,5 літра крові. Гендиректор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко заявив, що медики роблять усе можливе, аби дівчина одужала.

Вона відкриває очі, хоче розмовляти. Трубка вентиляційна поки заважає. Вона на апараті, але ми маємо стабілізацію,

– заявив Риженко.



Жанна Шарова / Afisha Dnepra

Шарова втратила понад 3 літри крові

Рябчук тричі вистрілив у молоду військову. Влучив у коліно, плече та у живіт. Дівчина втратила понад 3 три літри крові.

Риженко розповідав, що дівчині зробили операцію. Ще у четвер, 27 січня, гендиректор лікарні зауважив: "якщо вона виживе, то це буде ще один подвиг у лікарні імені Мечникова".

За словами Риженка, дівчина опритомніла та не могла згадати, що сталося. Але їм навіть вдалося декілька хвилин поговорити.

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