У Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні

У столиці Австрії пройшла мовчазна акція проти сексуального насильства російських військових над українцями. Її мета – звернути увагу на звірства росіян.

У протесті, який організували у Відні, на площі Штефансплац взяли участь приблизно 60 дівчат – представниці різних національностей.

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Акція проти насильства російських бійців

Учасниці акції були одягнені у саморобні білі сукні зі слідами "крові". Дівчата синхронно лягли посеред площі, символізуючи жертв сексуального насильства російських військових в Україні. За акцією спостерігала приблизно тисяча перехожих.

Організатори заходу з ГО Unlimited Democracy зазначили, що акція спрямована проти насильства російської армії над українським народом.

Російські солдати ґвалтували жінок, підлітків і навіть дітей! Вони вбили сотні людей після днів жорстоких тортур і катувань,

– наголосили в організації.

Там додали, що вийшли за людей, чиї історії розбивають серця.

Нагадаємо, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що є всі підстави говорити, що випадки зґвалтувань на захоплених військами Росії територіях були масовими.

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