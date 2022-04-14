Часто ці звірські випадки приводять до неможливості народжувати дітей, що також вважається геноцидом народу.

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Це не поодинокі випадки

Точну кількість зґвалтованих окупантами назвати важко – скарги, свідчення та очевидні докази надходять щодня.

Точну кількість таких злочинів ми не можемо назвати зараз, але вони носять масовий характер. Ми кожен день знаходимо докази таких злочинів – це і є геноцид,

– сказала Денісова.

Наприклад, за минулу добу на гарячу лінію Уповноваженої з прав людини за отриманням психологічної допомоги внаслідок зґвалтування російськими військовими звернулись 53 людини. І лише 3 з них дали дозвіл на те, щоб історію та деталі злочину проти них могли бути оголошені у ЗМІ.

Ми збираємо докази, потім, коли громадяни оговтаються після цих трагедій, вони зможуть надати свідчення спеціальним органам, які зафіксують не тільки факт, як це робимо ми, а й саму особу, і тих, проти кого ці свідчення надаються. Це все ще попереду,

– розповіла омбудсменка.

Багато хто з жертв звинувачують себе

Уповноважена з прав людини розповіла, що багато хто з жертв звинувачує себе у тому, що сталось, вважають себе винними, що не змогли захистити близьких, мають суїцидальні настрої.

Вона розповіла історію 11-річної дівчинки, яка вийшла з підвалу і яку зґвалтував російський солдат, а також аналогічні свідчення чоловіка середнього віку в Київській області.

"Підвал для зґвалтувань" в Бучі – не вигадка

Денісова підтвердила дані про "підвал для зґвалтувань", який у Бучі організували російські війська. Там перебували 25 жінок віком у віці 14 до 24 років. 9 з 25 постраждалих вагітні, в тому числі 14-річна дівчина.

Уповноважена з прав людини наголосила, що більша частина постраждалих спершу повинні отримати психологічну допомогу й лише після цього зможуть дати свідчення проти злочинців.

Також вона підкреслила, що усі звернення, які надходять на гарчу лінію, забезпечують приватність.

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