Після відступу загарбників з Київщини відкрилися усі ті звірства, які вони чинили проти мирного населення. Вороги гвалтували жінок та дітей й часто після цього вбивали їх.

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В Естонії провели акцію проти зґвалтувань українок окупантами

У Таллінні відбулася демонстрація проти російської агресії в Україні. Приблизно 20 жінок зібралися під посольством Росії, аби привернути увагу до насильства військових країни-терористки над українськими жінками та дітьми.

Російські солдати ґвалтують і вбивають невинних жінок та дітей в Україні. Люди, які виступають за цю війну, насправді виступають за воєнні злочини, кричущі звірства та є співучасниками усього цього,

– зазначили організатори.

Учасниці акції додали, що це їхнє послання прихильникам режиму президента Росії Володимира Путіна в Росії, Естонія та інших країнах.

В Естонії вийшли на акцію проти зґвалтувань українок окупантами / Фото Eesti Rahvusringhääling

Варто подивитися – розслідування щодо звірств росіян вже почалось