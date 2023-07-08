Байден порадив Сі Цзіньпіну "бути обережним" у відносинах з Путіним
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Президент США Джо Байден застеріг лідера Китаю Сі Цзіньпіна після його зустрічі з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Він має "бути обережним", оскільки Пекін покладається на західні інвестиції.
Сі був у Москві 2 дні. Байден нагадав йому, що через кремлівське вторгнення в Україну з російського ринку пішли 600 американських компаній.
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Байден порадив Сі бути обережним
Президент США застеріг китайського лідера щодо відносин із Путіним.
Я сказав: "Це не погроза. Це спостереження. Відтоді, як Росія увійшла в Україну, 600 американських корпорацій пішли з Росії. І ви сказали мені, що ваша економіка залежить від інвестицій з Європи та США. І будьте обережні. Будьте обережні",
– зазначив Байден.
У березні Путін і Сі провели дводенні переговори, на яких:
- пролунали теплі слова про дружбу між Китаєм і Росією, а також спільна критика Заходу,
- не було жодних ознак дипломатичного прориву щодо України.
На початку цього тижня вони також взяли участь у віртуальному саміті.
Варто зауважити, що у відносинах між США та Китаєм зараз спостерігається посилення напруженості та песимізму щодо питань національної безпеки, включаючи:
- Тайвань,
- війну Росії в Україні,
- посилення американських експортних заборон на передові технології,
- державну промислову політику Китаю.
Відповідаючи на запитання, якою була реакція Сі, Байден сказав, що він все вислухав і не сперечався.
"І якщо ви помітили, він не пішов на повну силу на Росію. Отже, я думаю, що є спосіб, яким ми можемо розв'язати цю проблему", – підсумував американський президент.
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Китай розчарувався у Путіні
Нещодавно військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Владіміра Путіна. Після подій 24 червня Пекін більше не розглядає Росію як союзника.
Жданов вважає, що у Китаю навіть був певний шок від того, наскільки кремлівський диктатор злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий "переворот". Після цих подій Сі не розглядає Москву як союзника, а виключно як сировинну базу.