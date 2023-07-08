Байден посоветовал Си Цзиньпину "быть осторожным" в отношениях с Путиным

Президент США Джо Байден предостерег лидера Китая Си Цзиньпина после его встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он должен быть осторожным, поскольку Пекин полагается на западные инвестиции.

Си был в Москве 2 дня. Байден напомнил ему, что из-за кремлевского вторжения в Украину с российского рынка ушло 600 американских компаний.

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Байден посоветовал Си быть осторожным

Президент США предостерег китайского лидера по поводу отношений с Путиным.

Я сказал: "Это не угроза. Это наблюдение. С тех пор как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. И вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. И будьте осторожны. Будьте осторожны",

– отметил Байден.

В марте Путин и Си провели двухдневные переговоры, на которых:

раздались теплые слова о дружбе между Китаем и Россией, а также общая критика Запада,

не было никаких признаков дипломатического прорыва по отношению к Украине.

В начале этой недели они также участвовали в виртуальном саммите.

Следует отметить, что в отношениях между США и Китаем сейчас наблюдается усиление напряженности и пессимизма по вопросам национальной безопасности, включая:

Тайвань,

войну России в Украине,

усиление американских экспортных запретов на передовые технологии,

государственную промышленную политику Китая.

Отвечая на вопрос, какова была реакция Си, Байден сказал, что он все выслушал и не спорил.

"И если вы заметили, он не пошел вовсю на Россию. Итак, я думаю, что есть способ, которым мы можем решить эту проблему", – подытожил американский президент.

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Китай разочаровался в Путине

Недавно военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент Китая Си Цзиньпин разочарован слабостью Владимира Путина. После событий 24 июня Пекин больше не рассматривает Россию как союзника.

Жданов считает, что у Китая даже был некоторый шок от того, насколько кремлевский диктатор испугался. Там демонстративно вызвали замминистра внешних дел и попросили подготовить отчет о так называемом "перевороте". После этих событий Си не рассматривает Москву в качестве союзника, а исключительно как сырьевую базу.