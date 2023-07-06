Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, может ли Россия реально прибегнуть к теракту на ЗАЭС.

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"Фактически, проведя работу с Путиным, Китай взял на себя некоторые обязательства, что ядерное оружие в нашей войне не будет применено. Это подтверждает слова Си Цзиньпина о том, что применение ядерного оружия в этой войне недопустимо", – подчеркнул Жданов.

Подействовали ли договоренности

Впрочем, договоренности с китайским лидером не возымели действия. Путин и его соратники продолжают свои ядерные угрозы и ситуация с ЗАЭС яркий тому пример, считает военный эксперт. Он убежден, что Си Цзиньпин потребовал от Путина четкого ответа: будет ли он применять ядерное оружие или нет. И тот мог ответить, что нет.

"Что подчиненный мог сказать перед своим хозяином. Видно подчиненный оказался гниловатым внутри и пытается подставить своего хозяина. Посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. Пока Россия заинтересована в ее удержании, то вероятность ее подрыва минимальна, я так думаю. Но нужно быть готовыми ко всему. Мы знаем, что Россия – страна-террорист", – подчеркнул он.

Олег Жданов о договоренностях Путина и Си Цзиньпина: смотреть видео

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