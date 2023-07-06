Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он предположил, может ли Россия реально прибегнуть к теракту на ЗАЭС.
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"Фактически, проведя работу с Путиным, Китай взял на себя некоторые обязательства, что ядерное оружие в нашей войне не будет применено. Это подтверждает слова Си Цзиньпина о том, что применение ядерного оружия в этой войне недопустимо", – подчеркнул Жданов.
Подействовали ли договоренности
Впрочем, договоренности с китайским лидером не возымели действия. Путин и его соратники продолжают свои ядерные угрозы и ситуация с ЗАЭС яркий тому пример, считает военный эксперт. Он убежден, что Си Цзиньпин потребовал от Путина четкого ответа: будет ли он применять ядерное оружие или нет. И тот мог ответить, что нет.
"Что подчиненный мог сказать перед своим хозяином. Видно подчиненный оказался гниловатым внутри и пытается подставить своего хозяина. Посмотрим, как будут разворачиваться события дальше. Пока Россия заинтересована в ее удержании, то вероятность ее подрыва минимальна, я так думаю. Но нужно быть готовыми ко всему. Мы знаем, что Россия – страна-террорист", – подчеркнул он.
Олег Жданов о договоренностях Путина и Си Цзиньпина: смотреть видео
Ситуация на ЗАЭС: основные новости
- Напомним, в июне Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Оккупанты все для этого подготовили. Украинский руководитель отмечал, что россияне могут взорвать ЗАЭС дистанционно.
- 30 июня стало известно, что россияне постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями захватчиков. Оккупанты приказали в случае чего обвинять Украину.
- Издание Sky News 5 июля сообщило, что в течение последних дней Россия вывела часть войск из ЗАЭС. Там подчеркнули: люди начали бежать из региона вокруг станции. Россия уже создала прецедент, взорвав Каховскую ГЭС.
- Уже 6 июля глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью международным СМИ отметил, что угроза теракта на Запорожской АЭС "тихонько спадает".