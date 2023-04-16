Китаю потрібна імітація дружби з Росією: як далеко готовий зайти Пекін

Візит міністра оборони Китаю до Росії викликала побоювання у світі через можливе посилення військової співпраці країн. Проте Пекін дуже обережно ставиться до будь-яких поставок зброї Москві.

Постачання озброєння Росії може дуже негативно вплинути на економіку Китаю. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Імітація дружби", але не більше

Новий міністр оборони Китаю Лі Шанфу відвідає Росію 16 квітня на запрошення Сєргєя Шойгу. Проте, малоймовірно, це означатиме, що Пекін готовий посилювати військову співпрацю з Москвою.

Китай не буде виходити за межі дозволеного. Для Китаю зараз дуже важливо демонструвати те, що він дружній до Росії, бо Пекін зараз виконує план по "васалізації" Росії,

– наголосив Олександр Коваленко.

Тому імітація "дружби" потрібна для Китаю. Але сумнівно, що мовитиметься про прийняття важливих рішень, на кшталт постачання зброї та боєприпасів. Такий крок є занадто ризикованим для Китаю.

"Якщо вони на це підуть, у Китаю будуть величезні не лише економічні, але й геополітичні проблеми. А це призведе до дуже швидкого та болючого руйнування їхньої економіки, – зазначив військово-політичний оглядач.

Олександр Коваленко про візит міністра оборони Китаю до Росії: дивитись відео

Китай допомагатиме Росії

На думку Коваленка, лідер Китаю Сі Цзіньпін має велику кількість комплексів, як і Владімір Путін. Хоч і діє він розсудливіше. Отже, не можна виключати допомогу Пекіна Москві, але вона буде такою, наскільки це може дозволити ситуація.

Наприклад (можуть постачати – 24 Канал), електронні компоненти, мікросхеми та мікрочипи, дрони та БПЛА, але комерційного призначення. Такий варіант є,

– підкреслив військово-політичний оглядач.

Проте дуже малою є ймовірність, що Китай постачатиме Росії якісь види летального озброєння. Це може мати набагато більше негативних, аніж позитивних для Пекіну наслідків.

Допомога Китаю Росії: що відомо