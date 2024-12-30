У протистоянні з США: яким союзником може поступитися Китай

Китай побоюється введення мит на їхні товари від Сполучених Штатів. Щоб урегулювати ситуацію, вони цілком можуть в перспективі поступитися одним зі своїх союзників.

Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що офіційно зараз Китай вимагає деескалації у війні Росії проти України. Але туди активно занурилася і Північна Корея.

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Чому Китай може "віддати" КНДР

Як наголосив Ус, економіка Північної Кореї значною мірою існує саме завдяки Китаю, а не Росії. Вони мають важелі впливу, аби змусити КНДР не брати участь у війні проти України. Але чи хочуть це робити – є питання.

Попри це, зараз Північна Корея суттєво ескалює глобальну ситуацію та створює все більше передумов, аби Захід ввів санкції проти самого Китаю. І тут їм вже потрібно задуматися.

В Китаї можуть задуматися, щоб якось домовлятися, аби США не запроваджували мита на китайську продукцію. Водночас Китай, до прикладу, призупинить допомогу КНДР. А в перспективі сприятиме об'єднанню двох Корей. Наразі цей варіант не виглядає реалістичним. Але Китаю важливо не допустити високих мит на власну продукцію,

– сказав Ус.

Крім того, такий крок відкине Південну Корею як конкурента, адже вона витрачатиме буквально шалені кошти, щоб інтегрувати Північну Корею. Тоді ж у них з'явиться сухопутний кордон з Росією та Китаєм, що також вимагатиме суттєвих додаткових ресурсів.

У такий спосіб Китай зможе убезпечити себе від додаткових мит та ще й послабити одного з головних економічних конкурентів.

Коли Китай робив ставку на економіку, то у них все було добре. Зараз видається, що Китай надає перевагу політиці і хоче бути рівним або навіть перемогти США. Це може закінчитися тим, що проти Китаю запровадять великі санкції. Китаю буде логічно пожертвувати Північною Кореєю. Поки це здається нереалістичним. Але, прораховуючи ситуацію на кілька кроків вперед, це вже не здається таким нереалістичним,

– зауважив Ус.