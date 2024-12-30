В противостоянии с США: каким союзником может уступить Китай

Китай опасается введения пошлин на их товары от Соединенных Штатов. Чтобы урегулировать ситуацию, они вполне могут в перспективе уступить одного из своих союзников.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что официально сейчас Китай требует деэскалации в войне России против Украины. Но туда активно погрузилась и Северная Корея.

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Почему Китай может "отдать" КНДР

Как отметил Ус, экономика Северной Кореи в значительной степени существует именно благодаря Китаю, а не России. Они имеют рычаги влияния, чтобы заставить КНДР не участвовать в войне против Украины. Но хотят ли это делать – есть вопрос.

Несмотря на это, сейчас Северная Корея существенно эскалирует глобальную ситуацию и создает все больше предпосылок, чтобы Запад ввел санкции против самого Китая. И тут им уже нужно задуматься.

В Китае могут задуматься, чтобы как-то договариваться, чтобы США не вводили пошлины на китайскую продукцию. В то же время Китай, к примеру, приостановит помощь КНДР. А в перспективе будет способствовать объединению двух Корей. Сейчас этот вариант не выглядит реалистичным. Но Китаю важно не допустить высоких пошлин на собственную продукцию,

– сказал Ус.

Кроме того, такой шаг отбросит Южную Корею как конкурента, ведь она будет тратить буквально огромные средства, чтобы интегрировать Северную Корею. Тогда же у них появится сухопутная граница с Россией и Китаем, что также потребует существенных дополнительных ресурсов.

Таким образом Китай сможет обезопасить себя от дополнительных пошлин и ослабить одного из главных экономических конкурентов.

Когда Китай делал ставку на экономику, то у них все было хорошо. Сейчас кажется, что Китай предпочитает политику и хочет быть равным или даже победить США. Это может закончиться тем, что против Китая введут большие санкции. Китаю будет логично пожертвовать Северной Кореей. Пока это кажется нереалистичным. Но, просчитывая ситуацию на несколько шагов вперед, это уже не кажется таким нереалистичным,

– заметил Ус.