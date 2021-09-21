Відома лікарка, студенти, випускниця: все, що відомо про загиблих під час стрілянини в Пермі

Унаслідок стрілянини, яку влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров у Пермському університеті, загинули 6 людей. Серед них не лише студенти навчального закладу.

Жертвами стрілка стали троє студентів, випускниця та відома в регіоні лікарка. ЗМІ зібрали іфнормацію про всіх загиблих.

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Мріяв створити робота

Ярослав Арамелєв був студентом другого курсу фізичного факультету Пермського університету. Цікавився ІТ-сферою та робототехнікою. Окрім того займався музикою, зокрема грою на скрипці. Також займався спортивною аеробікою. Ще під час навчання у школі його портрет висів на дошці пошани. Хлопцю було 19 років.

Хлопець був активним студентом та брав участь у всіх можливих технічних конкурсах. У нього була мрія створити робота для чищення дахів від снігу, криги та бурульок.

Виріс у багатодітній родині. Окрім Ярослава, у сім'ї залишились ще двоє дітей, молодша з яких цього року пішла у перший клас.



Ярослав Арамелєв / Фото з соцмереж

Дівчата пішли у буфет після пари

Ксенія Самченко і Катерина Шакірова, яким було 18 та 19 років відповідно, навчалися на другому курсі географічного факультету. Були подругами. У той день вони після закінчення другої пари разом пішли у буфет. Саме там їх зустрів стрілок.

Ксенія була єдиною дитиною в родині. Її виховували мама та вітчим. У сім'ї Катерини ще залишилася донька-п'ятикласниця. Батьки останньої переконані, що якби вони не вийшли з авдиторії, то все би було добре. Одногрупники дівчат не постраждали, бо забарикадувалися всередині.



Ксенія Самченко і Катерина Шакірова / Колаж 24 каналу

Друзі пророкували велике майбутнє

Друзі та знайомі 20-річної Олександри Мохової вважали, що її чекає велике майбутнє та успішна кар'єра. Дівчина навчалася на четвертому курсі механіко-математичного факультету.

Олександра займалася легкою атлетикою та добре навчалася. Про неї відгукувалися як про добру та привітну людину, з якою завжди є про що поговорити.



Олександра Мохова / Фото з соцмереж

Приїхала забрати диплом

Анна Айгельдіна разом зі своїм нареченим у день стрілянини приїхала до Пермі по диплом. Дівчина закінчила магістратуру хімічного факультету, після чого влаштувалася хіміком на одному з підприємств у рідному місті Камбарці в Удмуртії.

Через те, що вона закінчила університет під час дистанційного навчання, не мала змоги забрати диплом раніше. У той фатальний день вона пішла в університет, а її наречений залишився чекати на вулиці. Хлопець не постраждав.

У батьків дівчини залишилася молодша донька.



Анна Айгельдіна / Фото з соцмереж

Привела онуку на екскурсію

Лікарка-ендоскопістка Маргарита Енгаус 43 з 66 років свого життя присвятила медицині. Вона працювала в Клінічній лікарні Свердловського району Пермської області. Пів року тому вийшла на пенсію.

Того дня вона супроводжувала 30 другокласників, серед яких була її онука. Діти були на екскурсії в ботанічному саду університету. Жінка з радістю погодилася на пропозицію учительки допомогти їй з організацією, тому й поїхала.

Про Маргариту Енгаус згадують виключно як про добру та неконфліктну людину, яка пішла з лікарні, щоб доглядати за своєю старенькою мамою.



Маргарита Енгаус / Фото МОЗ Пермської області

Стрілянина в Пермському університеті: головне