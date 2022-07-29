Відплата буде, – Зеленський пригрозив окупантам, які знущаються з українців

Кожен росіянин, який причетний до знущання з українців буде покараний. Їм не допоможе будь-яке намагання втекти й не врятують жодні стіни.

Таке запевнення озвучив Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення за 29 липня.

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Кожен вбивця та кат буде відповідати

Глава держави наголосив, наголосив, що "географія, час, кордони, стіни не зупинять справедливу відплату, яка чекає на всіх окупантів. Це стосується як вбивць, так і кожного з їхніх керівників.

Кожен окупант, який знущається з українців, який катує, вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх нібито не притягнуть до відповідальності, що вони нібито десь сховаються, хай знають – вони відповідатимуть у будь-якому разі,

– сказав президент.

Про це мовилося, оскільки напередодні він заслухав доповіді про удар окупантів в Оленівці на Донеччині. Президент підкреслив, що вбивство 50 полонених було свідомим російським воєнним злочином.

Звернення Володимира Зеленського за 29 липня: дивіться відео