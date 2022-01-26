США узгодили з Україною відповіді на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки"

Штати надали Кремлю відповіді щодо "гарантій безпеки", які раніше оприлюднили у російському МЗС. Відповіді США на пропозиції були скоординовані з Україною.

Ентоні Блінкен прокоментував відповідь США на "гарантії безпеки". Про це політик повідомив 26 січня.

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Штати погоджували з Україною "гарантії безпеки"

Відповіді США на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки були узгоджені з союзниками та Україною,

– заявив Блінкен.

Держсекретар США пояснив, що відповіді Штати оприлюднювати не будуть. Ба більше, вони очікують на аналогічний крок зі сторони Росії.

Однак політик запевнив, що країна не відмовиться від принципу "відкритих дверей НАТО". Саме цього вимагав Кремль у "гарантіях безпеки". Попри це, Ентоні Блінкен пояснив, що США:

йтимуть дипломатичним шляхом у питаннях вирішення конфлікту;

координують з європейськими партнерами питання щодо запровадження санкції проти Росії;

готові до будь-яких дій Росії.

Окрім того, Ентоні Блінкен пояснив, що американське посольство в США надалі продовжує працювати, натомість пропозиція влади американцям покинути Україну не значить 100-відсоткову впевненість в повномасштабному вторгненні Росії.

Ба більше, Блінкен анонсував, що найближчим часом Україна отримає нову партію військової допомоги від США.