"Двери НАТО открыты" и согласование с Украиной: Блинкен о "гарантиях безопасности" для России

Штаты предоставили Кремлю ответы относительно "гарантий безопасности", которые скоординировали с Украиной. Их не обнародовали публично, однако заявили, что не нарушили принцип "открытых дверей НАТО".

Энтони Блинкен прокомментировал ответ США на "гарантии безопасности". Об этом политик сообщил 26 января.

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Штаты согласовали с Украиной "гарантии безопасности"

Ответы США на предложения России о гарантиях безопасности были согласованы с союзниками и Украиной,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что ответы Штаты обнародовать не будут. Более того, они ожидают аналогичного шага со стороны России.

Однако политик заверил, что страна не откажется от принципа "открытых дверей НАТО". Именно этого требовал Кремль в "гарантиях безопасности". Несмотря на это, Энтони Блинкен объяснил, что США:

будут идти дипломатическим путем в вопросах решения конфликта;

координируют с европейскими партнерами вопрос о введении санкции против России;

готовы к любым действиям России.

Кроме того, Энтони Блинкен объяснил, что американское посольство в США продолжает работать, а предложение властей американцам покинуть Украину не значит 100-процентную уверенность в полномасштабном вторжении России.

Более того, Блинкен анонсировал, что в ближайшее время Украина получит новую партию военной помощи от США.

Коротко о "гарантиях бехзпеки" Кремля

В декабре 2021 года в российском МИДе обнародовали так называемые "гарантии безопасности" к НАТО. В них Кремль требовал, чтобы Альянс прекратил расширение в Восточной Европе и гарантировал, что не примет Украину.

Президент США Джо Байден сразу заявил, что никто не может диктовать Альянсу, кому становиться его членами. Впоследствии эту позицию подтвердили в НАТО.

10 января по "гарантиям безопасности" состоялись переговоры между США и Россией, 12 января – между НАТО и Россией, 13 января – с ОБСЕ и Кремлем. После них в России снова начали жаловаться, что Штаты не дали письменных ответов на эти "гарантии" и потребовали их.

26 января посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности".

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