Не без "але": Макрон допускає відправку військ НАТО в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Водночас він наголошує на відсутності консенсусу щодо цього.
Під час спілкування зі журналістами 26 лютого Макрон заявив, що відправка західних військ можлива, але наразі не узгоджена. Він також зазначив, що Росія виступає агресором не лише проти України, а й проти Європи загалом, – інформує 24 Канал.
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Підтримка України – пріоритет для Європи
Президент країни-партнерки акцентував на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності. Він висловив переконання, що союзники зроблять все необхідне для запобігання перемоги Росії.
Ми почули прохання президента Зеленського про посилення нашої підтримки і переконані, що перемога над Росією має важливе значення для безпеки та стабільності в Європі,
– сказав Макрон.
Французький лідер відмовився уточнювати позицію Парижа, але зазначив, що стратегічна невизначеність є частиною дебатів. Він також згадав про зміну риторики союзників щодо військової допомоги Україні.
"Багато хто з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше виступали проти надання Україні танків, літаків, ракет. Ми повинні визнати, що часто відставали від подій на пів року чи рік", – наголосив Макрон, натякаючи на готовності до різних форм підтримки.
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Президент Франції додав, що союзники не воюють з російським народом, але не можуть дозволити Путіну перемогти в Україні. Він вважає, що всі варіанти підтримки повинні бути розглянуті для досягнення цієї мети.
Контекст
- Цими днями відповідне питання коментував радник французького лідера Еммануель Бонне. За його словами, ніхто на Заході не зацікавлений в ескалації війни, але всі методи, якими можливо підтримати Україну сьогодні, мають бути вивчені.
- "Ми дотримувалися принципу, що ми будемо підтримувати Україну, але ми не воюємо з Росією. З однієї простої причини – ніхто не зацікавлений в ескалації війни. Але всі шляхи підтримки повинні бути вивчені, беручи до уваги нагальні потреби", – сказав він.
- Важливо, що, зокрема, аналітики з ISW останніми місяцями пишуть про можливий конфлікт між Росією та НАТО. На тлі цього питання безпеки Європи та поширення російської агресії було одним з найголовніших на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки.