Не без "но": Макрон допускает отправку войск НАТО в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. В то же время он отмечает отсутствие консенсуса по этому поводу.
Во время общения с журналистами 26 февраля Макрон заявил, что отправка западных войск возможна, но пока не согласована. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом, – информирует 24 Канал.
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Поддержка Украины – приоритет для Европы
Президент страны-партнера акцентировал на важности победы Украины для европейской безопасности и стабильности. Он выразил убеждение, что союзники сделают все необходимое для предотвращения победы России.
Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе,
– сказал Макрон.
Французский лидер отказался уточнять позицию Парижа, но отметил, что стратегическая неопределенность является частью дебатов. Он также упомянул об изменении риторики союзников по военной помощи Украине.
"Многие из тех, кто сейчас говорит "никогда", ранее выступали против предоставления Украине танков, самолетов, ракет. Мы должны признать, что часто отставали от событий на полгода или год", – подчеркнул Макрон, намекая на готовность к различным формам поддержки.
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Президент Франции добавил, что союзники не воюют с российским народом, но не могут позволить Путину победить в Украине. Он считает, что все варианты поддержки должны быть рассмотрены для достижения этой цели.
Контекст
- На днях соответствующий вопрос комментировал советник французского лидера Эммануэль Бонне. По его словам, никто на Западе не заинтересован в эскалации войны, но все методы, которыми возможно поддержать Украину сегодня, должны быть изучены.
- "Мы придерживались принципа, что мы будем поддерживать Украину, но мы не воюем с Россией. По одной простой причине – никто не заинтересован в эскалации войны. Но все пути поддержки должны быть изучены, принимая во внимание насущные потребности", – сказал он.
- Важно, что, в частности, аналитики из ISW в последние месяцы пишут о возможном конфликте между Россией и НАТО. На фоне этого вопрос безопасности Европы и распространения российской агрессии был одним из главных на Мюнхенской конференции по безопасности.