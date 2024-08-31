Були болючі втрати, але ми вистояли, – Олещук оцінив своє перебування на чолі Повітряних сил

30 серпня Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука. Генерал-лейтенант підбив підсумки свого перебування на посаді командувача Повітряних сил.

Учора офіцер після того, як стало відомо про його відставку, зробив допис, у якому процитував ексголовкома Валерія Залужного. У новому його повідомленні Олещук підсумував пророблену роботу Повітряних сил під його керівництвом.

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Якими були три роки на чолі Повітряних сил

Микола Олещук пригадав, що він очолював Повітряні сили три роки. За цей період йому щодня доводилося ухвалювати непрості рішення, від який напряму залежало життя багатьох людей, контроль повітряного простору, ситуація на фронті.

Офіцер вказав, що після призначення на посаду він зіткнувся з величезними викликами і загрозами. Потрібно було якомога швидше налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі, на яку тільки-но перейшли Повітряні Сили, а також готуватися до російського вторгнення.

Я не раз наголошував, що Повітряні Сили та протиповітряна оборона держави – це колективна зброя! Загальний результат залежить від грамотних скоординованих дій кожного,

– заявив Олещук.

Найскладніше було вже після початку повномасштабної війни.

Звісно були болючі втрати, але ми вистояли. І вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони,

– зазначив офіцер.

"У нашому активі сотні ворожих літаків та вертольотів, тисячі розвідувальних БпЛА, тисячі ракет та ударних дронів", – підкреслив екскомандувач.

Для того, аби вирішити питання дефіциту зенітних керованих ракет, які стримували російську авіацію, було ухвалено рішення про формування підрозділів мобільних вогневих груп. Зараз вони продовжують розвиватися і доводити свою ефективність.

Екскомандувач зауважив, що Повітряні сили творили чимало знакових подій, які увійшли у світову історію. Під час опалювального сезону 2022 року вони не дозволили ворогові занурити Україну у цілковиту темряву. Блекауту, як того хотів окупант, не сталося.

У рекордні терміни пілоти отримали на озброєння та опанували десятки систем західного виробництва, які уже фактично витісняють радянські ЗРК.

У травні 2023 року Повітряні Сили збивають перший "Кинджал" над Києвом, а потім – десятки балістичних ракет.

Завдяки титанічній роботі в українському небі з’явилися перші Ф-16, а десятки пілотів зараз проходять навчання за кордоном. Роботи ще багато, але ми уже увійшли в клуб країн, які мають на озброєнні американські винищувачі. І дороги назад уже немає. Тільки вперед!,

– йдеться у повідомленні Олещука.

До слова, у Міноборони зазначили, що зв'язку між звільненням Олещука та втратою F-16 шукати не варто.