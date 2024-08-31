Підсилення до Покровська вже відправили, але воно було потрібне ще раніше. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник, додавши, що ще тиждень тому все можна було виправити меншими зусиллями.

До теми Жорсткі бої, евакуація місцевих і посилення військових: що відбувається на Покровському напрямку

Що відбувається біля Покровська

Зараз окупанти розширили фронт. Це сталося після падіння села Карлівки. Тепер росіяни мають перед собою незахищені лінії без населених пунктів.

Є ризик, що наші рубежі оборони потраплять в оточення. Тому це рішення (про підсилення – 24 Канал) є правильним, але запізнілим,

– підкреслив офіцер ЗСУ.

Росіяни не змінили тактику своїх атак. Вони використовують малі піхотні групи, але йдуть доволі широким фронтом. Через виснаження наших бригад, зокрема морально-психологічне, росіяни мають змогу просуватися далі.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Звісно, противник має суттєву перевагу в людях, техніці, вогневих засобах, дронах. Тому Силам оборони доводиться дуже і дуже складно. Рішення підсилювати напрямок відновленими бригадами потрібно було раніше.

Чим загрожує втрата Покровська

Захоплення міста загрожує ускладненням оборони всієї Донеччини. З одного боку розшириться фронт, Україна буде змушена направляти додаткові підрозділи, щоб боронити нашу територію. З іншого боку – це ускладнить оборону Часового Яру, а в подальшому й Костянтинівки.

Але зрозумійте, що це не є стратегічні трагедії. З падінням Покровська Україна точно не закінчиться. Питання в тому, чи все зроблено для того, щоб ми далі могли за нього боротися,

– зауважив Микола Мельник

Він додав, що не є адекватними ситуації, коли наші сили відступають навіть на підготовлені інженерно-фортифікаційні лінії, але при цьому не мають сил там закріпитися.

Також чимало питань викликає система ротацій, оборони других ліній на більш небезпечних напрямках – з усім цим треба щось робити. Росіяни атакують обмеженими силами. Навіть на Покровському напрямку вони не можуть одночасно бити на Покровськ, Селидово та Карлівку. Концентруються на одному чи двох.

Тому на таких ділянках мають бути другі лінії з новими солдатами, які можуть дати можливість тим, хто повернувся з "нуля", відпочити.