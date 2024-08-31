Аналітик Forbes Девід Екс зазначив, що ця бригада є однією з небагатьох наступальних в українській армії. Раніше "Кара-Даг" базувалася на Півдні України.

До теми Підходить критичний момент: що відбувається на Покровському напрямку

Бригаду "Кара-Даг" дійсно перекинули під Покровськ

У 15 бригаді оперативного призначення Нацгвардії України, також відомій, як "Кара-Даг", підтвердили у коментарі 24 Каналу, що військові цього з'єднання, дійсно виконують завдання на Покровському напрямку.

Водночас деталі стосовно свого переміщення та, чому саме цю бригаду обрали для захисту Покровського напрямку, у 15 БрОП НГУ не уточнили.

Що пише Forbes про перекидання "Кара-Даг" біля Покровська

Аналітик наголосив, що переміщення бригади з приблизно 2 тисяч осіб зі звичайної позиції на півдні України на незнайоме поле бою на Сході підкреслює наявність проблем в України між Авдіївкою та Покровськом.

Коли просування росіян у серпні збільшилося, Генеральний штаб у Києві направив на Покровський напрямок частину підкріплення, щоб ті приєдналися до півдесятка механізованих, десантно-штурмових бригад і бригад Національної гвардії, які вже були на цьому напрямку,

– пише Девід Екс.

Серед цих військових угруповань була і бригада "Кара-Даг". Аналітик нагадав, що вона була сформована у 2014 році, а також кілька разів реорганізована та додатковим важким озброєнням, включно з танками Т-64. "Кара-Даг" є представником наступальних бригад Національної гвардії.

Ця бригада воювала біля Мелітополя в перші дні повномасштабної війни та протягом двох років практично залишалася в одному і тому ж районі. Але тепер її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

За словами аналітика, розгортання бригади не змогло зупинити російський наступ на цьому відтинку, що викликає питання, де перебувають інші резерви України.

Водночас російські пропагандисти стверджують, що Збройні сили України зберігають у резерві близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад. Євген Норін, відомий діяч російської пропаганди, припустив, що Україна, можливо, розробляє стратегію розгортання цих сил в іншому місці, щоб завдати вирішального удару до того, як фронт на Донбасі досягне критичного колапсу.

Зростають припущення, що місцем такого потенційного розгортання може бути Курська область, де вже останні 4 тижні триває операція ЗСУ.

Аналітик також пише, що, додаючи війська до Курської області, водночас не розгортаючи їх біля Покровська, схоже на те, що лідери України роблять ставку, що переваги, отримані від несподіваного північного прориву, переважать будь-які потенційні невдачі на Східному фронті.