Зараз на Покровському напрямку наближається критичний момент. Це 24 Каналу зауважив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

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Ворог інвестує дуже багато ресурсів

Олексій Мельник зазначив, що російські загарбники зараз інвестують дуже багато ресурсів у Покровський напрямок. На його думку, у такий спосіб ворог може остаточно виснажити свій потенціал або досягнути оперативного успіху.

Темпи просування росіян останніми днями зросли. Якщо зараз аналізувати оцінки та інформацію з різних джерел, то дійсно там, мабуть, підходить критичний момент. Тому що обидві сторони виснажені,

– сказав він.

Зауважимо, що на Покровському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбивали 58 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.