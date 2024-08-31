Усиление в Покровск уже отправили, но оно было нужно еще раньше. Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник, добавив, что еще неделю назад все можно было исправить меньшими усилиями.

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Что происходит возле Покровска

Сейчас оккупанты расширили фронт. Это произошло после падения села Карловка. Теперь россияне имеют перед собой незащищенные линии без населенных пунктов.

Есть риск, что наши рубежи обороны попадут в окружение. Поэтому это решение (об усилении – 24 Канал) является правильным, но запоздалым,

– подчеркнул офицер ВСУ.

Россияне не изменили тактику своих атак. Они используют малые пехотные группы, но идут довольно широким фронтом. Из-за истощения наших бригад, в частности морально-психологическое, россияне могут продвигаться дальше.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Конечно, противник имеет существенное преимущество в людях, технике, огневых средствах, дронах. Поэтому Силам обороны приходится очень и очень сложно. Решение усиливать направление восстановленными бригадами нужно было раньше.

Чем грозит потеря Покровска

Захват города грозит осложнением обороны всей Донетчины. С одной стороны расширится фронт, Украина будет вынуждена направлять дополнительные подразделения, чтобы защищать нашу территорию. С другой стороны – это усложнит оборону Часового Яра, а в дальнейшем и Константиновки.

Но поймите, что это не стратегические трагедии. С падением Покровска Украина точно не закончится. Вопрос в том, все ли сделано для того, чтобы мы дальше могли за него бороться,

– отметил Николай Мельник

Он добавил, что не являются адекватными ситуации, когда наши силы отступают даже на подготовленные инженерно-фортификационные линии, но при этом не имеют сил там закрепиться.

Также немало вопросов вызывает система ротаций, обороны вторых линий на более опасных направлениях – со всем этим надо что-то делать. Россияне атакуют ограниченными силами. Даже на Покровском направлении они не могут одновременно бить на Покровск, Селидово и Карловку. Концентрируются на одном или двух.

Поэтому на таких участках должны быть вторые линии с новыми солдатами, которые могут дать возможность тем, кто вернулся с "нуля", отдохнуть.