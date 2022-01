Відставки Шенбаха – недостатньо, Німеччина має змінити свій курс, – посол України в Берліні

Україна вітає відставку командувача німецьких військово-морських сил Кая-Ахіма Шенбаха. Причиною стали його цинічні заяви про Україну та нібито "втрачений Крим".

Український посол в Німеччині Андрій Мельник заявив, що відставки Шенбаха – недостатньо до відновлення повної довіри. Німецькому уряду необхідно змінити свій курс.

Зауважте Маємо бути готові до диверсій та відключення інфраструктури, – Бербок

Хоча Україна і вітає своєчасну відставку командувача ВМС Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до німецької політики. Уряд Німеччини має змінити свій курс щодо Києва,

– наголосив Мельник.

Шенбах йде у відставку

Віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах опинився в епіцентрі скандалу. Він цинічно заявив, що окупований Росією Крим начебто ніколи не повернеться до складу України.

Окрім того, Шенбах висловився доволі неоднозначно щодо очільника Кремля Володимира Путіна. Зокрема, віцеадмірал заявив, що Путін нібито "просто хоче поваги". Шенбах також наголосив: "якби я вирішував, то краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може і заслуговує".

У Міноборони Німеччини відразу повідомили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією Берліна.

В українському МЗС заявили, що слова Шенбаха – категорично неприйнятні.

Згодом ЗМІ повідомили: Шенбах подав у відставку, а міністерка оборони Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор німецьких збройних сил Еберхард Цорн вже прийняли його заяву. Своїми діями військовий командувач спровокував дипломатичну кризу між Україною та Німеччиною. Тепер Шенбаху доведеться "зіткнутися з наслідками".

Допис Мельника:

German Arrogance & Megalomania

Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv