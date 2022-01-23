Бербок – очільниця МЗС Німеччини – зауважила, що у Європі було порозуміння, зокрема, з Росією. Кожна країна мала право обирати свій шлях.

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Тоді деякі східноєвропейські країни обрали членство в ЄС або в НАТО. Інші – увійшли до Організації договору про колективну безпеку.

Бербок наголосила, що погрози силою не можна використовувати як політичний інструмент. Принцип суверенітету кожної окремої держави – непорушний.

Водночас суверенітет України порушили шляхом "окупації Криму, а також насильницьких дій сепаратистів на сході України".

"Нова агресія матиме серйозні наслідки"

Бербок заявила, що Берлін відкидає можливість постачання зброї Україні. Водночас НАТО, ЄС та G7 дають чітко зрозуміти Росії, що "будь-яка нова агресія матиме серйозні наслідки".

Ми визначили довгий перелік варіантів дій, оскільки ми повинні бути готові до різних сценаріїв – від диверсій до відключення критичної інфраструктури,

– наголосила Бербок.

Можливість відключення Росії від SWIFT

Також Берборк прокоментувала можливість відключення Росії від SWIFT. За словами політикині, це "може бути найбільшою палицею, але не обов'язково – найгострішим мечем".

Німеччина не постачатиме озброєння в Україну

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрех заявила, що Німеччина наразі не збирається передавати Україні зброю.

Водночас німецька сторона не критикуватиме інші країни за готовність постачати зброю нашій країні.

Ламбрех наголосила, що Німеччина підтримує Україну. Зокрема, Берлін надасть нашій країні повний польовий госпіталь разом із необхідною підготовкою.

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