Роб Магован повідомив про готовність Великої Британії воювати проти Росії на засіданні комітету з питань оборони Палати громад, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чи воюватиме Британія з Росією

Така заява Магована прозвучала після того, як депутати запитали про кількість британських бригад, які зможуть дістатися до східного флангу НАТО у випадку значної російської ескалації.

Якщо британську армію попросять воювати сьогодні, вона буде воювати сьогодні,

– повідомив Роб Магован.

Це пов'язано з тим, що за правилами НАТО про колективну оборону, напад на одного учасника вважається нападом на всіх. Проте наразі спостерігається занепокоєння щодо військового потенціалу Британії у разі ескалації конфлікту в Європі.

У якому стані британська армія

Сухопутна армія Британії є найменшою ще з 1700-х років. Минулого місяця міністр оборони Джон Гілі заявив, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

Окрім цього, Гілі розповів, що армія Великої Британії утилізує п'ять військових кораблів та більше ніж десять військових вертольотів і безпілотників у рамках програми зі скорочення витрат. Це пов'язано з тим, що наразі країна проводить стратегічний огляд оборони.