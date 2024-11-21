Роб Магован сообщил о готовности Великобритании воевать против России на заседании комитета по вопросам обороны Палаты общин, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также Первый удар Украины по России ракетами Storm Shadow: в Британии ответили, был ли он
Будет ли воевать Британия с Россией
Такое заявление Магована прозвучало после того, как депутаты спросили о количестве британских бригад, которые смогут добраться до восточного фланга НАТО в случае значительной российской эскалации.
Если британскую армию попросят воевать сегодня, она будет воевать сегодня,
– сообщил Роб Магован.
Это связано с тем, что по правилам НАТО о коллективной обороне, нападение на одного участника считается нападением на всех. Однако сейчас наблюдается беспокойство относительно военного потенциала Британии в случае эскалации конфликта в Европе.
В каком состоянии британская армия
Сухопутная армия Британии является наименьшей еще с 1700-х годов. В прошлом месяце министр обороны Джон Гили заявил, что состояние вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали".
Кроме этого, Гили рассказал, что армия Великобритании утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Это связано с тем, что сейчас страна проводит стратегический обзор обороны.