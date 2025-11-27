Укр Рус
27 листопада, 14:25
2

Чи світить тепер Віткоффу відсторонення від мирного процесу?

Остап Яриш
Основні тези
  • Конгрес непублічно висловлює незадоволення методами адміністрації Трампа.
  • Участь Стіва Віткоффа у переговорах з Росією критикують політики з обох партій.

Чи може злив, який опублікувало видання Bloomberg, призвести до відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу? На цьому етапі – дуже сумнівно.

У США зростає невдоволення Віткоффом

З тим, як Дональд Трамп підходить до дипломатії та відносин з Росією, йому потрібна людина, яку люблять і приймають в Москві. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

Тим паче, що Віткофф – багаторічний товариш і партнер Трампа, і президент йому довіряє. Останній коментар Трампа про те, що розмова Віткоффа з Сергієм Ушаковим – це "стандартний спосіб вести переговори" цілком відображає цей підхід. 

Втім, у Конгресі зростає невдоволення методами адміністрації протягом останнього тижня. Хоча публічно підтримка мирного процесу залишається, значна частина законодавців з обох партій хочуть бачити більшого залучення Марко Рубіо до дипломатичних зусиль. 

  • Браян Фіцпатрік (республіканець) публічно озвучив цю думку.
  • Грегорі Мікс (демократ) заявив, що Віткофф "у ліжку" з росіянами.
  • Тед Лю (демократ) назвав Віткоффа зрадником.
  • Дон Бейкон (республіканець) закликав до його відсторонення. 

Це накладається на загальне невдоволення багатьох конгресменів і сенаторів тим, як Білий дім в цілому підходить до роботи з ними. Поки що це невдоволення здебільшого озвучують у приватний спосіб. Але, думаю, що чим ближче до проміжних виборів (вони заплановані на листопад 2026 року), тим частіше ми будемо чути це відкрито.

