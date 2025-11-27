Чи світить тепер Віткоффу відсторонення від мирного процесу?
- Конгрес непублічно висловлює незадоволення методами адміністрації Трампа.
- Участь Стіва Віткоффа у переговорах з Росією критикують політики з обох партій.
Чи може злив, який опублікувало видання Bloomberg, призвести до відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу? На цьому етапі – дуже сумнівно.
У США зростає невдоволення Віткоффом
З тим, як Дональд Трамп підходить до дипломатії та відносин з Росією, йому потрібна людина, яку люблять і приймають в Москві. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.
Тим паче, що Віткофф – багаторічний товариш і партнер Трампа, і президент йому довіряє. Останній коментар Трампа про те, що розмова Віткоффа з Сергієм Ушаковим – це "стандартний спосіб вести переговори" цілком відображає цей підхід.
Втім, у Конгресі зростає невдоволення методами адміністрації протягом останнього тижня. Хоча публічно підтримка мирного процесу залишається, значна частина законодавців з обох партій хочуть бачити більшого залучення Марко Рубіо до дипломатичних зусиль.
- Браян Фіцпатрік (республіканець) публічно озвучив цю думку.
- Грегорі Мікс (демократ) заявив, що Віткофф "у ліжку" з росіянами.
- Тед Лю (демократ) назвав Віткоффа зрадником.
- Дон Бейкон (республіканець) закликав до його відсторонення.
Це накладається на загальне невдоволення багатьох конгресменів і сенаторів тим, як Білий дім в цілому підходить до роботи з ними. Поки що це невдоволення здебільшого озвучують у приватний спосіб. Але, думаю, що чим ближче до проміжних виборів (вони заплановані на листопад 2026 року), тим частіше ми будемо чути це відкрито.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.