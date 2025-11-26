Ці розмови просто доводять те, що було й раніше зрозуміло. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Подробиці плівок Віткоффа

Як тільки з'явився так званий американський мирний план щодо України, багато спостерігачів говорили, що це, швидше за все, російський текст, який передали американській стороні і лише фрагментарно змінили. Журналісти навіть провели лінгвістичний аналіз тексту, який продемонстрував, що багато речень пов'язані з перекладом з російської на англійську і ніколи не виглядали б так, якби їх з самого початку створювали англійською мовою.

Прихильність Віткоффа до російського режиму є загальновідомою. Він ніколи цього не приховував і навіть говорив журналістам, що поважає Путіна. Тут питання навіть не в якихось ділових зацікавленнях Віткоффа, а в тому, що давній приятель американського президента усвідомлює, що Путін подобається і самому Трампу, а у найближчому оточенні Трампа роблять все можливе, щоб бути на одній хвилі з президентом.

Так званий американський мирний план – російська вигадка, спеціально створена Дмитрієвим і Ушаковим, щоб запобігти ухваленню санкцій проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". Але Віткофф не просто провадить перемовини із російською стороною, але і лобіює її інтереси. Він розповідає Ушакову, як краще зробити, щоб зірвати візит українського президента Володимира Зеленського до США і покращити ставлення Трампа до пропозицій Путіна.

Усе, як у поганому анекдоті, який доводить, що буває навіть з великими демократичними країнами, коли до влади у них приходять дилетанти, що швидко перетворюються на іграшки у руках спритних і досвідчених чекістів та дипломатів.

У телефонних розмовах професіоналом виглядає саме Ушаков, який розповідає Віткоффу, що Росія, аби сподобатися Трампу, навіть відмовилася від проведення російсько-арабського саміту. А це брехня, бо саме лідери арабських країн відмовилися їхати до Москви, щоб орієнтуватися насамперед на Трампа, а не на Путіна. Поразку російської дипломатії Ушаков спокійно видає недосвідченому Віткоффу, як жест доброї волі з боку Кремля. Таких епізодів у цих розмовах чимало.

Потужне проросійське лоббі у Білому домі

Виникає питання – до яких наслідків їхня публікація може призвести? Трамп просто не звернув увагу на скандальний виток? Коли журналісти запитали у нього, чи не вважає він Віткоффа занадто прихильним до Москви, відповів тільки, що це нормальна поведінка людини, яка має у чомусь переконати Росію.

Тобто фактично Трамп, який за його словами не був ознайомлений із витоком (повірте – це не має нічого спільного із реальністю), буде захищати свого давнього приятеля, бо дійсно не вбачає нічого небезпечного у тісних контактах з помічником президента Росії.

Я також не схильний думати, що Віткофф у своєму бажанні допомогти Кремлю займається самодіяльністю. Це неможливо у такій адміністрації, як у Трампа. Віткофф діє у чіткому розумінні того, що президент США зацікавлений у поліпшенні стосунків із російським колегою. Що російсько-українська війна є перешкодою до цих хороших стосунків і економічних взаємин, навіть не між США і Росією, а між оточенням Трампа і Кремлем. Не випадково у фрагментації цього мирного плану брав участь і зять Трампа – Джаред Кушнер.

Щоб це поліпшення і бізнес-участь стали можливими, потрібно допомагати росіянам взяти правильний тон у спілкуванні з американським президентом. І дійсно потрібно запобігти тому, щоб Україна мала більше можливостей знищити військовий потенціал Росії та її економічні резерви.

Тобто ми бачимо, що у Білому домі є досить могутнє лоббі, яке бажає не просто завершити російсько-українську війну, але й сприяти російським інтересам. Зараз спостерігачі говорять про змагання якихось двох угруповань в адміністрації Трампа:

угруповання, яке сприяє Росії у тому, як має закінчитися війна, і вважає, що Україна – це серйозна перешкода, щоб завершити війну;

угруповання, яке вважає Росію агресором, що має відповісти за свої агресивні дії. І таким чином сприяє Україні в тому, як має завершитися війна з Росією.

Тільки ті, хто говорить про конфлікт цих двох угруповань, забувають повідомити нам одну важливу річ. Проросійське угруповання очолює сам президент США, а не Стів Віткофф, який є звичайнісіньким інструментом в руках господаря Овального кабінету. Не бачити цього – це обманювати самих себе у реальних симпатіях і пріоритетах президента США.